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weritasabrosa
weritasabrosa

weritasabrosa

3671
Ранг модели
4370
Недельный ранг
3671
Месячный ранг
3728
За последний месяц
6664
Годовой ранг
6M
Просмотры видео
3.9K
Подписчики
Описание weritasabrosa
I'm just a girl fulfilling fantasies, fetishes and repressed desires, subscribe heart. Babe if you want to send me a chat, to answer you you just have to do these 3 simple steps. 1.- Like two of my videos of your choice 2.- Comment the videos you liked 3.- Subscribe to me I will always answer but first I will verify that you have done the previous steps. *If you want any of your fantasies to come true in one of my videos, leave your suggestion on my comment wall. *If you fancy any of my underpants that I have used in my video, inbox me and I can give it to you $$, I promise they will smell like me. i love you hearts Follow me on my social network twiter @weritasexx If you are interested in a meeting or collaboration, I will only attend to that topic in my only fans https://onlyfans.com/weritarica
Семейное положение: Одинокий
Заинтересован (-а) в: Парни и Девушки
Город и Страна: Norte del país, Mexico
Пол: Пара
Место Рождения: Mexico
Этничность: Latin
Искуственная Грудь: Нет
Заводит: Unas cervezas y dinero jajaja, también que me seduzcan, me acaricien y me besen el cuello y me den unas buenas nalgadas A few beers and money hahaha, also that they seduce me, caress me and kiss my neck and give me a good spanking
Не нравится: Que sea un hombre tacaño y que no quiera cumplir mis fantasías That he is stingy and that he does not want to fulfill my fantasies
Просмотры видео: 5 986 675
Просмотры профиля: 559 278
Просмотренные видео: 252
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